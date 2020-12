Geschreven door Auke Kooreman 06 dec 2020 om 16:12

Gravenberch viel zaterdagavond niet op in de Arena en daar was de jonge middenvelder uiteraard niet blij mee. “Ik zat niet in de wedstrijd. Als je bij Liverpool zo een goede wedstrijd speelt, moeten wij dat ook tegen Twente laten zien,” vertelt Gravenberch aan FOX Sports. De middenvelder werd door alle sociale en tv kanalen de hemel in geprezen en een prijskaartje van ongeveer 60 miljoen aan hem gehangen, maar die Gravenberch was nergens te bekennen.

“Ik leed veel balverlies en mijn dribbels waren niet gevaarlijk genoeg.” De dribbel is van de 18-jarige middenvelder is uniek. Hij versnelt namelijk tijdens de dribbel als hij de bal aan zijn voet heeft. Normaliter versnellen de spelers voordat zij de bal krijgen, maar Gravenberch doet dat juist andersom. “Ik ben er van bewust dat ik dat doe en ja, dat is een van mijn sterke punten.”

Nu Gravenberch is uitgegroeid tot een vaste waarde bij Ajax, komen daarbij ook de kritieken en commentaren van alles en iedereen. “Het werd mij veel te druk in mijn hoofd. In het vorige seizoen was ik erg wisselvallig en was de lijn van mijn vorm niet constant.” Dit jaar is dat anders en dat heeft voornamelijk te maken met dat de middenvelder zich afsluit van alle adviezen. “Mijn vader en de trainer, daar luister ik het meest naar en nog wat andere mensen om mij heen, maar dat zijn wel twee personen die hoog op mijn lijst staan.”