Geschreven door Idse Geurts 14 mrt 2022 om 10:03

Ryan Gravenberch heeft afgelopen weekend zijn criticasters de mond gesnoerd. De jonge middenvelder maakte tegen Cambuur (2-3 winst) een uitstekende indruk op het middenveld. Gravenberch was in eerste instantie al goed voor twee assists. Vervolgens, nadat Cambuur terugkwam naar 2-2, besloot het talent in de 90e minuut verwoestend uit te halen. Van grote afstand wist Gravenberch het doel te vinden en zo voor Ajax drie punten te redden.

Het optreden van Gravenberch kan dan ook op veel lof rekenen. De middenvelder speelde vanwege de afwezigheid van Edson Alvarez in een meer verdedigende rol. Een positie die hem dus zeer goed afgaat. Coach Erik ten Hag is het hier ook mee eens. “Hij heeft die rol buitengewoon sterk ingevuld. Een tien met een griffel. Hij heeft heel taakbewust gespeeld, is continu aanspeelbaar geweest, heeft goed de restverdediging bewaakt, is een paar keer goed doorgestoomd, de eindpassing was twee keer goed en uiteindelijk maakt hij dan ook nog de winnende goal. Het kan niet beter eigenlijk”, laat Ten Hag optekenen tegenover De Telegraaf.

Ook Rafael van der Vaart is te spreken over het spel van Gravenberch. De oud-Ajacied laat in Studio Voetbal weten dat hij Gravenberch wellicht wel op zijn beste positie vond spelen. “Nu speelde hij voor het eerst als verdedigende middenvelder en speelde hij zó simpel en goed. Ik denk echt dat dit zijn positie is”, stelt Van der Vaart. “Ik vond Gravenberch een van zijn beste wedstrijden spelen die ik heb gezien. Ik vind hem een geweldige speler. Als hij dit kan op zijn positie, dan kan hij echt één van de besten ter wereld worden”, besluit de oud-middenvelder.