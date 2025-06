Gravenberch maakt indruk: "Daar profiteert Oranje nu ook van"

Gravenberch speelde afgelopen zaterdag opnieuw tegen Finland een sterke wedstrijd. "Laten we eerlijk zijn, de trainer Arne Slot heeft Gravenberch in zijn kracht gezet en daar profiteert nu ook het Nederlands elftal van", oordeelt Peters in de Telegraaf. "We hebben met z’n allen gezien hoe hij bij Liverpool heeft gedraaid dit seizoen. Hij is volwassen geworden, speelt simpel als het moet, neemt risico als het kan. Het flegmatieke is eruit wat hij bij Ajax en zelfs Bayern had."

De 23-jarige Amsterdammer was afgelopen seizoen onbetwiste basisspeler van Liverpool. "In de Premier League kun je het ook niet permitteren om wat slomer te handelen", aldus de oud-Oranje international. "Nou vooruit, als er dan nog een puntje van kritiek van mijn kant is: hij mag best een paar keer die pal op doel ’ploffen’ in plaats van weer af te spelen. Hij hééft een pegel in zijn benen."