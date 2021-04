Geschreven door Jessica Westdijk 02 apr 2021 om 20:04

Ryan Gravenberch kende een mooie week. Hij maakte zijn debuut in het Nederlands elftal en kreeg de prijs voor Speler van de Maand in de Eredivisie uitgereikt.

“Ja, haasje. Debuut in Oranje. Nu dit. Dus ja, dubbel blij. Het is een mooie prijs die ik in ontvangst mag nemen. Vorig jaar was het mentaal wat minder. Op het veld had ik soms van die shakende benen. Als ik een bal kreeg was ik zenuwachtig. Maar dit jaar heb ik tegen mezelf gezegd: jij kunt het. Je moet gewoon doen waar je goed in bent. Dat heb ik dit jaar wel laten zien”, vertelt de 18-jarige middenvelder tegen ESPN.

Ongetwijfeld zullen er komende zomer wat clubs gaan hengelen naar Gravenberch, maar hij geeft aan graag in Amsterdam te willen blijven: “Ik ben gewoon speler van Ajax. Sinds de F-jes speel ik al hier. Ik wil sowieso gewoon voor Ajax spelen. Volgend seizoen ook? Dat is wel mijn doel, ja.” Wellicht een contractverlenging? “Dan moet Ajax maar met iets komen, weet je.” Zijn huidige contract loopt nog tot medio 2023.