Geschreven door Jessica Westdijk 04 feb 2022 om 15:02

Ajax moet het tegen Heracles Almelo in ieder geval zonder Ryan Gravenberch stellen, de middenvelder is namelijk ziek.

Of Edson Alvarez zondag beschikbaar is, is nog even de vraag. Hij raakte tijdens een interland met Mexico geblesseerd en de ernst daarvan is nog onduidelijk. Ook Martinez kwam niet ongeschonden uit de interlandperiode. “We weten nog niet veel over de blessure van Alvarez, hij is nog niet terug. Martínez is ook met klachten teruggekomen, hij heeft een bovenbeenblessure”, vertelde Ten Hag op de persconferentie.

Wie er wel weer bij zijn, zijn Sébastien Haller en Mohammed Kudus. Haller keert terug nadat hij met Ivoorkust actief was op de Afrika Cup, Kudus is terug van een blessure. De terugkeer van Haller is in ieder geval goed nieuws, nu Brobbey langere tijd uitgeschakeld is.