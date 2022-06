Geschreven door Idse Geurts 13 jun 2022 om 11:06

Ryan Gravenberch heeft zich tegenover De Telegraaf uitgelaten over zijn transfer naar Bayern München. Zowel Ajax als de speler zelf zijn volledig akkoord met de Duitse topclub, waardoor de transfer zo goed als zeker rond is. Naar verluidt wordt de definitieve aankondiging aankomende dinsdag nog bekendgemaakt.

In de ochtendkrant stelt de middenvelder dat Bayern hem al snel overtuigde. “Mijn keuze was eigenlijk al best snel gemaakt. In oktober heb ik de trainer Julian Nagelsmann, sportvoorzitter Hasan Salihamidzic en technisch directeur Marco Neppe in een hotel op Schiphol ontmoet. Het plan dat ze me schetste klopte gewoon”, vertelt Gravenberch.

Ondanks zijn jonge leeftijd, denkt Gravenberch wel dat hij al goed genoeg is voor de Duitse competitie. “Of ik klaar voor de Bundesliga ben, is een lastige vraag. Maar ik heb dat gevoel zeer zeker”, stelt de middenvelder. “Bij Ajax heb ik vier jaar in het eerste mogen uitkomen, heb ik meer dan honderd wedstrijd gespeeld, drie landstitels en twee beker gewonnen en zijn we tot de knock-outfase van de Champions League doorgedrongen. Ik verlaat Ajax met trots en ik ga de club missen”, besluit Gravenberch.

Na een lange periode komt er dus een einde aan het dienstverband van Gravenberch bij Ajax. De middenvelder levert de Amsterdammers rond de 24,5 miljoen euro op. In Duitsland treft Gravenberch ook een oud-ploeggenoot van Ajax. Noussair Mazraoui maakte afgelopen maand immers ook de overstap naar de Duitse grootmacht.