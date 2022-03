Geschreven door Idse Geurts 04 mrt 2022 om 09:03

Ryan Gravenberch mocht gisteravond in de bekerwedstrijd tegen AZ (0-2 winst) weer eens in de basis beginnen. De jonge middenvelder speelde erg goed en hoopt hiermee zijn mindere vorm achter zich te laten. Op de persconferentie na de wedstrijd, liet Gravenberch zich uit over zijn reserverol van de afgelopen weken.

“Ja dat was wel moeilijk voor me. Ik heb nooit echt op de bank gezeten. Dat dit dan gebeurt, was wel even mentaal lastig voor me. Maar je moet zorgen dat als je er staat, je ready bent. Nu had ik weer een basisplek. Ik denk dat ik het wel goed heb ingevuld”, stelt Gravenberch. De jongeling had in eerste instantie ook niet verwacht dat hij zijn basisplek kwijt zou raken. Gravenberch kwam er naast te staan, nadat hij wegens een coronabesmetting enkele trainingen en wedstrijden had gemist. “We hebben veel spelers met heel veel kwaliteiten, maar dat zie je niet gelijk gebeuren. Als je dan thuis zit zonder klachten, dan word je wel een beetje gek van binnen. Toen ik terugkwam heeft Erik ten Hag uitgelegd waarom niet speelde. Het was eigenlijk een beetje ‘never change a winning team'”, laat Gravenberch optekenen.

Tijdens de persconferentie kreeg Gravenberch ook vragen over zijn contractsituatie. Meerdere bronnen melden immers dat meerdere topclubs achter de middenvelder aanzitten en Gravenberch zijn contract bij Ajax niet wilt openbreken. “Ik wist dat deze vraag zou komen. Mijn zaakwaarnemer is daar mee bezig. Ik focus mij op het voetballen. Ik heb het er over met mijn ouders en mijn zaakwaarnemer, maar dat houd ik lekker voor mezelf”, besluit Gravenberch. Veel wil de middenvelder er dus niet over kwijt. Hopelijk komen Mino Raiola en Ajax tot een overeenstemming en blijft Gravenberch nog even in Amsterdam.