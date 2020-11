Geschreven door Auke Kooreman 23 nov 2020 om 20:11

18-jarige middenvelder Ryan Gravenberch werd afgelopen interlandperiode voor het eerst opgeroepen door bondscoach Frank de Boer voor het Nederlands elftal. Gravenberch genoot van zijn eerste periode bij de grote jongens en keek met open ogen naar de vaste krachten van het Nederlands elftal.

Gravenberch verving de afgevallen Teun Koopmeiners en stapte over van Jong Oranje naar het grote Oranje. De middenvelder werd eerder al positief genoemd door de bondscoach en werd uiteindelijk beloond voor zijn goede vorm. In alle voetbal praatprogramma’s is de jonge middenvelder positief opgevallen, maar minuten kreeg hij niet. De Amsterdammer genoot tussen grote namen en keek vaak op de trainingen en vanaf de bank vooral naar de bewegingen van Frenkie de Jong.

“Ik kijk graag naar Frenkie. Hij speelde bij Ajax een beetje op dezelfde manier als ik nu speel en ik probeer veel van hem over te nemen,” vertelt hij aan FOX Sports. De jonge middenvelder houdt ervan om de ballen op te halen en van daaruit verder te voetballen. “Als ik het spel voor mij heb kan ik vanuit daar bepalen welke pass of acties maak. Ik ben Ryan en Frenkie is Frenkie.”

De ontwikkeling van Gravenberch is hard gegaan en dat merkt zijn trainer ook. “Hij doet heel veel positieve dingen tijdens de wedstrijden en het lijkt alsof hij al veel langer met het elftal meespeelt,” geeft Erik ten Hag aan tijdens het interview met FOX Sports. De trainer ziet veel positieve punten, maar ook genoeg punten waar hij zichzelf nog in moet verbeteren. “Het omschakelen en de keuzes wanneer hij voor het doel moet komen moet nog beter, maar dat is niet gek op zo’n leeftijd.” De coach was overig niet verast na de blessures bij het Nederlands elftal dat zijn pupil werd opgeroepen door Frank de Boer