Geschreven door Auke Kooreman 11 nov 2020 om 21:11

Het coronavirus heeft in het voetbal al veel beïnvloed. Het werd EK verplaatst, het wedstrijdschema zit overvol en ook spelers raken besmet. Tonny Vilhena werd positief getest en verliet Zeist direct. Frank de Boer liet weten geen spelers van buitenaf aan te laten sluiten, maar naar alle waarschijnlijkheid iemand te laten doorschuiven vanuit de bubbel.

Dat werd dus Ryan Gravenberch, die oorspronkelijk was opgeroepen voor Jong Oranje. Gravenberch mag door een oproep van de bondscoach dromen van een debuut op zijn 18de. De middenvelder kreeg eerder al lovende woorden van De Boer en krijgt nu de kans om zijn kunsten te laten zien. Gravenberch zal aanwezig zijn voor de wedstrijden van de Nations League tegen Polen en Bosnië. De middenvelder werd vorig jaar soms nog gezien als te speels, te jong en te nonchalant, maar heeft een meesterlijke ontwikkeling meegemaakt. In interviews was hij ook vaak kritisch en liet hij weten dat het nog veel beter moest. Gravenberch is inmiddels en een vaste waarde voor Ajax 1 en krijgt nu de kans om zijn plek in het Nederlands elftal te veroveren.

Het gaat hard met Gravenberch, want in september maakte hij pas zijn debuut in Jong Oranje. De middenvelder was onwijs trots dat hij mocht uitkomen voor Jong Oranje, maar droomde stiekem al een klein beetje van het grote Oranje. Donderdagochtend zal de droom uitkomen en begint de getalenteerde middenvelder aan zijn eerste periode bij het Nederlands elftal.