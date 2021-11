Geschreven door Idse Geurts 02 nov 2021 om 16:11

Ryan Gravenberch heeft zich uitgelaten over een mogelijke contractverlenging. Op dit moment ligt de middenvelder vast tot 2023, maar Ajax wilt deze verbintenis graag openbreken. “De keuze ligt bij de speler zelf en mijn familie heeft hier ook een heel grote stem in”, vertelt Gravenberch aan De Telegraaf. “Ik ben een kind van de club, speel hier al tien jaar en zou het fijn vinden als Ajax ook iets aan me verdient”.

Ajax lijkt zelf niet al te berust op een contractverlenging van Gravenberch. Dit komt vooral door de zaakwaarnemer van Gravenberch: Mino Raiola. Raiola heeft er vaker voor gezorgd dat zijn cliënten transfervrij vertrokken bij Ajax, zoals Justin Kluivert en Brian Brobbey.

Toch laat Gravenberch vooral positieve geluiden horen. “We hebben een eerst gesprek gehad en zijn hard bezig om te kijken of we eruit kunnen komen. Als het gevoel aan beide kanten goed is, wil ik graag bij Ajax blijven. Ik ben negentien en het voelt niet alsof ik klaar ben”, zo laat de middenvelder optekenen. Gravenberch lijkt een grote toekomst tegemoet te gaan. Hopelijk speelt deze toekomst zich ook nog af bij Ajax.