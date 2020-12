Geschreven door Jordi Smit 09 dec 2020 om 11:12

© Proshots

Ryan Gravenberch maakt vooralsnog een razendsnelle ontwikkeling door. De talentvolle voetballer vocht zich in de voorbereiding op het seizoen 2020/2021 definitief in Ajax 1, waardoor hij in korte tijd veel ervaring opdeed. Ondanks de ingezette lijn blijft Gravenberch scherp, vertelt hij aan Voetbal International.

De middenvelder deed het afgelopen seizoen al uitstekend bij Jong Ajax, waardoor Ten Hag hem in december in het basiselftal liet staan. In die periode merkte Gravenberch dat hij nog veel stappen moest maken. “Mijn omschakelmomenten moesten beter, ik wilde meer aanwezig zijn voor het doel en fysiek sterker worden. Nu merk ik al dat het me veel oplevert. Ik voel me fit en merk dat ik meer kan brengen in een wedstrijd. Het verdedigende gedeelte gaat steeds beter en ik voel me vaster aan de bal worden.”

Het zorgde zelfs ervoor dat hij opviel bij Frank de Boer. De bondscoach van het Nederlands elftal selecteerde hem in november vanwege een aantal blessures en coronagevallen. “Dat zijn toch de hoogste doelen die je als speler hebt”, stelt Gravenberch trots. “Ik heb daar ook goed om me heen gekeken en veel geleerd. Ja, het gaat lekker. Ik ben wel tevreden, maar ik moet nu wel deze lijn doortrekken. Daar ben ik me van bewust, zeker ook na vorig seizoen.”