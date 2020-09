Geschreven door Jordi Smit 09 sep 2020 om 11:09

© Proshots

Evenals AZ en Hertha BSC leverde Ajax deze Interlandperiode drie spelers af aan Jong Oranje. Hoewel Jurriën Timber de gehele wedstrijd toeschouwer was vanaf de bank, speelden Ryan Gravenberch en Noa Lang een belangrijke rol in de 2-0 overwinning tegen Noorwegen.

Middenvelder Gravenberch kwam tegen Noorwegen de gehele wedstrijd in actie en had het met zijn teamgenoten lastig om openingen op het veld te vinden. De Noren hielden de linies goed gesloten, waardoor de bal een keer ‘goed moest vallen’. Dat gebeurde pas laat in de wedstrijd door een doelpunt van Ajacied Noa Lang, op aangeven van voormalig Ajax-middenvelder Dani de Wit. Myron Boadu zorgde voor het slotakkoord.

Gravenberch had het in zijn eerste Interlandperiode goed naar zijn zin. “Ik kende al veel jongens hier, bijna allemaal, dus dat maakt het makkelijker”, stelt Gravenberch na het duel tegen Noorwegen. “Natuurlijk is het nieuw, want tegen Wit-Rusland (afgelopen vrijdag, red.) maakte ik mijn debuut voor Jong Oranje. Het is dus écht mijn eerste keer, maar ik moet zeggen dat ik niet veel tijd nodig had om mezelf hier aan te passen.”

Kijkend naar de spelopvatting van Jong Oranje komt Gravenberch een hoop herkenbare punten tegen. “Bij Ajax zetten we altijd hoog druk, en hier doen we dat ook. In het begin van de wedstrijd van vanavond hadden we het wat lastig met het drukzetten, maar we pakten het op een gegeven moment goed op en zetten hen vast. Uiteindelijk koos Noorwegen voor de lange bal, en dan is die gewoon voor ons.”

Zijn debuut voor Jong Oranje smaakt naar meer, al wil Gravenberch voorlopig zijn focus houden op zijn prestaties. “Ik ben onwijs trots erop dat ik mijn debuut voor Jong Oranje heb gemaakt. Logischerwijs moet ik het de komende periode goed blijven doen bij Ajax 1 en Jong Oranje, en dan zie ik vanzelf wel hoe snel ik de stap kan zetten richting het grote Oranje.”