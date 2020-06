Geschreven door Jessica Westdijk 11 jun 2020 om 10:06

Ryan Gravenberch heeft zijn contract bij Ajax verlengd tot medio 2023, zo meldt de club. De 18-jarige middenvelder lag nog vast tot medio 2021.

De club en de middenvelder waren al langere tijd in gesprek over een nieuw contract. Gravenberch vond het echter belangrijk om genoeg perspectief te hebben en even leek het erop dat een contractverlenging er niet ging komen, maar nu is die er dus toch.

Overigens presenteerde Ajax niet alleen de contractverlenging van Gravenberch, maar ook het nieuwe uitshirt! Het nieuwe uitshirt is vanaf nu ook te koop. Ben je juist nog op zoek naar een shirt van afgelopen seizoen? Koop die dan nog snel met hoge kortingen, voordat ze niet meer verkrijgbaar zijn!