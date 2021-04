Geschreven door Jordi Smit 18 apr 2021 om 20:04

Ryan Gravenberch speelde zondagavond een belangrijke rol in de bekeroverwinning van Ajax. De middenvelder schoot zijn ploeg hoogstpersoonlijk naar de voorsprong, waarna hij Ajax uiteindelijk met een 2-1 overwinning van het veld zag stappen.

De gewonnen KNVB Beker was voor Gravenberch zijn eerste prijs op het hoogste niveau. “De goal geeft me een grote oppepper. Ik ben blij met de eerste prijs”, vertelde hij na de wedstrijd in gesprek met ESPN. Na het doelpunt van Gravenberch kwam Vitesse al snel terug in de wedstrijd, maar de voetballer hield geen moment rekening met een nederlaag. Die kwam er ook niet, want in de blessuretijd schoot David Neres raak. “We gingen gewoon door. Vervolgens kregen ze een rode kaart en kwamen ze met een man minder te staan. Daardoor gingen we nog meer pushen en dan valt uiteindelijk het doelpunt.”

De treffer viel na een aantal teleurstellende wedstrijden van Gravenberch. Waar in de Europa League veel van hem werd verwacht, kon hij de verwachtingen niet waarmaken. “Tegen AS Roma heb ik twee wedstrijden niet echt lekker gespeeld. Die nummer 42 stond constant bij mij, overal waar ik ging stond hij naast me. Daarvoor moet ik ook de oplossing vinden, maar dat komt goed.” Ondertussen gaan er verschillende geruchten dat Gravenberch na het seizoen Ajax kan verlaten. Hij verwacht zelf echter niet te vertrekken. “Ik wil dolgraag bij Ajax blijven en mezelf nog meer ontwikkelen. Als ik klaar ben voor een volgende stap, dan ben ik daar klaar voor. Maar nu nog niet, denk ik.”