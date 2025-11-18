'Gravenberch weigert lucratieve transfer en verlengt contract'

Gravenberch heeft op dit moment nog een contract dat loopt tot de zomer van 2028, maar Liverpool zou hem graag voor langere tijd vastleggen. De nieuwe deal zou hem mogelijk tot medio 2030 of zelfs 2031 op Anfield houden. Alleen de laatste details moeten nog worden afgerond.

Schira meldt bovendien dat Gravenberch afgelopen zomer al een lucratieve overstap had kunnen maken. Een club uit Saudi-Arabië zou een enorm bod hebben gedaan, maar de Nederlander wees het aanbod af. Hij wilde niet vertrekken en koos ervoor zijn ontwikkeling bij Liverpool voort te zetten op het hoogste niveau. Het is onduidelijk of die Saudische club in januari opnieuw een poging gaat wagen.