Geschreven door Auke Kooreman 31 okt 2020 om 17:10

Ryan Gravenberch is nog altijd 18, maar niet meer weg te denken uit het basiselftal van Erik ten Hag. De creatieve middenvelder speelde al 16 wedstrijden voor Ajax en 2 daarvan waren in de Champions League.

Gravenberch maakte dit jaar zijn debuut in de Champions League tegen Liverpool en tegen Atalanta stond de middenvelder voor de tweede keer in de basis. In gesprek met Ajax TV vertelt Gravenberch hoe hij er nu voor staat. De middenvelder verbrak op 23 september 2018 het record van jongste debutant. Het record stond op naam van Clarence Seedorf. Met 16 jaar en 361 dagen maakte de legendarische middenvelder zijn debuut voor Ajax 1, maar zal Gravenberch hetzelfde pad als Seedorf bewandelen?

Of het nu VVV- Venlo of Liverpool is: de middenvelder gaat elke wedstrijd met dezelfde mindset de wedstrijd in. Atalanta werd gezien als een alles of niet wedstrijd, maar voor de 18-jarige Gravenberch was het niet meer dan normaal. “Het is heerlijk om veel wedstrijden te spelen. Ik speel liever een wedstrijd dan dat ik moet trainen,” maakt hij duidelijk.

De middenvelder heeft verschillende middenvelders naast zich gehad, maar is wel heel blij met de komst van Davy Klaassen. De twee lijken het hart van het middenveld te moeten vormen en dat vindt Gravenberch erg fijn. “In de wedstrijd coacht Davy mij veel. Dat is alleen maar fijn en houdt mij erg scherp.” Tijdens het duel met Atalanta werd Ajax tweemaal geklopt in de counter. “We gingen met te veel mensen naar voren, waaronder ik zelf ook. Atalanta houdt van de counter en dat is ze twee keer gelukt. Dat ging wel mis.”

Fortuna Sittard

Na de monsterzege op laagvlieger VVV-Venlo is de grote vraag: wat wordt de uitslag tegen Fortuna? Gravenberch weet dat Atalanta van een ander niveau is, maar verwacht dat Ajax dezelfde instelling heeft zaterdagavond. “Vorige week speelden we tegen Liverpool en hebben we daarna tegen VVV laten zien dat we de knop om kunnen zetten.”

Fortuna zal het anders dan VVV-Venlo moeten doen. Gravenberch verwacht ook dat de ploeg van Sittard op de hoogte is van vorige week en het anders zal doen. “Maar als wij met dezelfde instelling aan de wedstrijd beginnen moet het goed komen.”