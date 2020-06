Geschreven door Jelmer Jager 11 jun 2020 om 13:06

Ryan Gravenberch heeft zijn contract bij Ajax tot medio 2023 verlengd. Na lange onderhandelingen is het nu eindelijk officieel. Ondanks geruchten in de media was het voor het 18-jarige talent zelf al lang duidelijk wat hij wilde. “Ik wilde niks anders dan bij Ajax blijven. Het is eindelijk zo ver dat de contractverlenging nu officieel is. Ik wil weer met de schaal op het Museumplein staan straks”, laat hij weten aan Ajax TV.

“Ik las soms in de media dat ik weg wilde, maar op dat soort momenten dacht ik echt ‘Waar zijn jullie mee bezig?!’”, gaat hij verder in op de geruchten in de media. “Ik ben sinds 2010 bij Ajax. De club pikte me op als kleine jongen. Ik speel hier al 10 jaar, dus om Ajax nu te verlaten… Nee!”

Komend seizoen wil Gravenberch een vaste kracht worden van het eerste elftal. In het afgelopen seizoen heeft hij voor zijn gevoel nog niet zichzelf laten zien. “Ik kwam dit seizoen bij het eerste. Het was vooral wennen aan het niveau en het tempo. De eerste twee wedstrijden gingen wel goed, maar daarna maakte ik wat slippertjes. Dan moet je daar als 17-jarige mee leren om gaan. Veel mensen en de media vinden daar iets van. Daar moet je mee leren om gaan. In die 10 wedstrijden was ik nog niet echt mezelf. Ik moet laten zien dat ik een van de beste middenvelders ben nu. Als ik dat laat zien, dan ga je vanzelf spelen. Ik luisterde vorig jaar te veel naar andere mensen. Nu moet ik gewoon op mezelf focussen en luisteren naar mezelf.”