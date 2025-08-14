Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Gravenberch worstelde: "Denk dat hij in een depressie zou zijn beland"

Stefan
Ryan Gravenberch
Ryan Gravenberch Foto: © Pro Shots

Ryan Gravenberch maakte in de zomer van 2022 een toptransfer naar Bayern München, maar hield bij 'Der Rekordmeister' voornamelijk de bank warm. De vader van de voormalig Ajacied - die ook Ryan heet - zag dat zijn zoon het moeilijk had.

"Ik denk dat hij in een depressie zou zijn beland als wij er niet bij waren geweest", vertelt Gravenberch senior in The Mirror. "Als je zoiets als ouder zegt, denken mensen misschien: Oh, daar heb je zo'n vader die zijn zoon briljant vindt. Maar de voetbalwereld is hard - en de mensen in die wereld ook. Er werd veel over hem gezegd, maar mensen vergaten dat hij een jonge jongen van 21 was", aldus Gravenberch.

Na één jaar bij Bayern München besloot Jürgen Klopp om de oud-speler van Ajax naar Liverpool FC te halen. Bij de Engelse grootmacht wil het sindsdien een heel stuk beter vlotten met de middenvelder, die een gewaardeerde kracht bij de club is. Hij speelde al 87 officiële wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij twaalf keer wist te scoren.

Gerelateerd:
Hans Kraay junior

Kraay jr. zag vader shoppen bij Ajax: "Alleen nog Ronald Koeman"

0
Klaas Jan Huntelaar

Klaas-Jan Huntelaar duikt op bij Vitesse: "Het is allemaal onzeker"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Ryan Gravenberch Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd