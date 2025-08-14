Gravenberch worstelde: "Denk dat hij in een depressie zou zijn beland"

Ryan Gravenberch maakte in de zomer van 2022 een toptransfer naar Bayern München, maar hield bij 'Der Rekordmeister' voornamelijk de bank warm. De vader van de voormalig Ajacied - die ook Ryan heet - zag dat zijn zoon het moeilijk had.

"Ik denk dat hij in een depressie zou zijn beland als wij er niet bij waren geweest", vertelt Gravenberch senior in The Mirror. "Als je zoiets als ouder zegt, denken mensen misschien: Oh, daar heb je zo'n vader die zijn zoon briljant vindt. Maar de voetbalwereld is hard - en de mensen in die wereld ook. Er werd veel over hem gezegd, maar mensen vergaten dat hij een jonge jongen van 21 was", aldus Gravenberch.

Na één jaar bij Bayern München besloot Jürgen Klopp om de oud-speler van Ajax naar Liverpool FC te halen. Bij de Engelse grootmacht wil het sindsdien een heel stuk beter vlotten met de middenvelder, die een gewaardeerde kracht bij de club is. Hij speelde al 87 officiële wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij twaalf keer wist te scoren.