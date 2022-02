Geschreven door Idse Geurts 08 feb 2022 om 13:02

Het grensoverschrijdende gedrag van Marc Overmars was al langer bekend bij Ajax. Dit schrijven het NRC en het AD. Het NRC was zelfs al sinds afgelopen december bezig met een onderzoek naar het gedrag van Overmars. De krant kreeg een tip binnen, waarna vervolgens werd gesproken met elf (oud-)medewerkers van Ajax. Uit dit onderzoek blijkt ook dat er vrijwel geen mogelijkheid was om het gedrag van Overmars te bespreken.

De anonieme medewerkers stellen dat er binnen Ajax sprake is van een “haantjescultuur”, waarbij wangedrag doorgang kan vinden en klachten over machtsmisbruik niet gehoord worden. Zo zou een van de slachtoffers de situatie hebben aangekaart bij de directie, maar hier geen respons op hebben gekregen.

Ook Edwin van der Sar zou op de hoogte zijn van Overmars z’n gedrag. De algemeen directeur ontkent dit echter tegenover het AD. Wat wel zeker is, is dat er binnen Ajax een hoop veranderd moet worden. Een veilige werksfeer is belangrijk voor iedereen en machtsmisbruik zou niet mogelijk moeten zijn.