'Griekse club wil transfer van transferdoelwit Ajax gaan kapen'

De toekomst van Edson Álvarez heeft opnieuw een verrassende wending gekregen. De voormalig speler van Ajax leek op weg naar Real Sociedad, maar Olympiakos probeert die transfer op het laatste moment te kapen. Dat meldt het Griekse Sport24.

Olympiakos heeft volgens het medium inmiddels een officieel voorstel neergelegd bij West Ham United. De Griekse topclub zet in op een huurconstructie voor de 28-jarige middenvelder annex verdediger. Ook met het kamp van Álvarez zouden al gesprekken zijn gevoerd. Die contacten zijn naar verluidt positief verlopen, waardoor Olympiakos goede hoop heeft dat het de Mexicaans international alsnog naar Griekenland kan halen. Dat zou een opvallende ontwikkeling zijn, aangezien Álvarez lange tijd op weg leek naar Real Sociedad. De Spaanse club was eerder samen met Ajax in de race voor zijn handtekening. Toen duidelijk werd dat een terugkeer naar Amsterdam niet meer aan de orde was, bereikte Real Sociedad een principeakkoord over zijn komst.