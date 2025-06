'Griekse club ziet af van komst Tadic na horen van salariseisen'

De toekomst van Dusan Tadic blijft onderwerp van speculatie. De 36-jarige aanvaller vertrekt transfervrij bij Fenerbahçe en is volgens het Turkse Sporx inmiddels aangeboden bij Panathinaikos.

Via zaakwaarnemers zou Tadic onder de aandacht zijn gebracht in Athene, maar een overeenkomst met Panathinaikos lijkt voorlopig ver weg. De Serviër zou namelijk een jaarsalaris van zo’n vier miljoen euro eisen. Dat bedrag ligt volgens Griekse media ver boven wat Panathinaikos bereid is te betalen.

Naast Panathinaikos werd eerder ook Olympiakos genoemd als geïnteresseerde partij. In Nederland werd Ajax eerder al in verband gebracht met Tadic. Tadic speelde tussen 2018 en 2023 voor Ajax, waar hij uitgroeide tot aanvoerder en publiekslieveling.