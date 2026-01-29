Griekse media blij: "Johan Cruijff Arena klonk als Karaiskakis"

De overwinning van Olympiakos op Ajax heeft in Griekenland voor grote blijdschap gezorgd. Woensdagavond won de club met 1-2 in Amsterdam en plaatste zich daarmee voor de tussenronde van de Champions League. De Griekse media kwamen woorden tekort om de zege te beschrijven.

Sportwebsite Gazzetta pakte groots uit en sprak van een historisch moment. "Je bent groots, legendarisch, en wonderbaarlijk zijn je daden." Volgens Gazzetta heeft Olympiakos opnieuw zijn naam in Europa gevestigd: "Het grote Olympiakos heeft opnieuw Europese geschiedenis geschreven! In Amsterdam hees het de kwalificatievlag. Ajax werd met 2-1 verslagen en Olympiakos ging als 18e door naar de volgende ronde van de Champions League."

De krant SportDay sprak van een onvergetelijke avond: "Olympiakos en niemand anders! Legendarische kwalificatie in Amsterdam. De spelers maakten korte metten met Ajax en pakten de felbegeerde kwalificatie voor de tussenronde van de Champions League. De Johan Cruijff Arena klonk als Karaiskaki (het stadion van Olympiakos, red.).

Dagblad Ta Nea sprak van een avond om nooit te vergeten: "Legendarische avond in Europa: Olympiakos naar de play-offs van de Champions League. Een droomavond voor de ploeg uit Piraeus, die met twee indrukwekkende doelpunten voor het eerst ooit het stadion van Ajax veroverde. Een historisch moment voor Olympiakos en het Griekse voetbal, waarbij de ploeg van de grote haven de blauw-witte vlag hoog hield en opnieuw heel Griekenland trots maakte. Een mythische prestatie en een gigantische overwinning."