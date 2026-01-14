Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Grijpt Ajax mis bij transfertarget? 'Turkse topclub drukt door'

Amber
bron: 90+ Digital
Joshua Zirkzee en Manuel Ugarte
Joshua Zirkzee en Manuel Ugarte Foto: © Pro Shots

Galatasaray versnelt de pogingen om Manuel Ugarte los te krijgen bij Manchester United. Volgens Turkse media zouden de onderhandelingen over een huurdeal met optie tot koop vorderingen maken, tot teleurstelling van Ajax, dat eveneens interesse heeft in de middenvelder.

Ugarte, die in de zomer van 2024 voor vijftig miljoen euro overkwam van Paris Saint-Germain, kon zich bij United nooit echt in de basis spelen. Hoewel de Uruguayaanse international de laatste wedstrijden iets meer speeltijd kreeg, staat een vertrek nog altijd open. Galatasaray wil daar gebruik van maken, meldt clubwatcher Yakup Çinar van 90+ Digital.

De Turkse grootmacht mikt, net als Ajax, op een huurconstructie, maar wil daarnaast een optie tot koop bedingen. Bij een transfer naar Istanbul zou Ugarte mogelijk samen met landgenoot Lucas Torreira het middenveld vormen. De 24-jarige speler heeft nog een contract bij Manchester United tot medio 2029. Of Ajax nog serieus kans maakt, is niet duidelijk.

Gerelateerd:
Hans Kraay

Hans Kraay jr. geeft Ajax transfertip: "Hij voetbalt om de hoek!"

0
Erik ten Hag bij zijn presentatie bij FC Twente

'Ten Hag heeft clausule in contract': "Als die kans zich voordoet"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd