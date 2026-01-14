Grijpt Ajax mis bij transfertarget? 'Turkse topclub drukt door'

Galatasaray versnelt de pogingen om Manuel Ugarte los te krijgen bij Manchester United. Volgens Turkse media zouden de onderhandelingen over een huurdeal met optie tot koop vorderingen maken, tot teleurstelling van Ajax, dat eveneens interesse heeft in de middenvelder.

Ugarte, die in de zomer van 2024 voor vijftig miljoen euro overkwam van Paris Saint-Germain, kon zich bij United nooit echt in de basis spelen. Hoewel de Uruguayaanse international de laatste wedstrijden iets meer speeltijd kreeg, staat een vertrek nog altijd open. Galatasaray wil daar gebruik van maken, meldt clubwatcher Yakup Çinar van 90+ Digital.

De Turkse grootmacht mikt, net als Ajax, op een huurconstructie, maar wil daarnaast een optie tot koop bedingen. Bij een transfer naar Istanbul zou Ugarte mogelijk samen met landgenoot Lucas Torreira het middenveld vormen. De 24-jarige speler heeft nog een contract bij Manchester United tot medio 2029. Of Ajax nog serieus kans maakt, is niet duidelijk.