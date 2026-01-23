Grijpt Ajax naast Resink? 'Middenvelder nadert persoonlijk akkoord'

De kans dat Stije Resink een toptransfer maakt, lijkt opnieuw te zijn toegenomen. Volgens Voetbal International staat de aanvoerder van FC Groningen op het punt zijn jawoord te geven aan Benfica, mede na een persoonlijk telefoontje van José Mourinho.

De Portugese topclub wil Resink zo snel mogelijk vastleggen en is dicht bij een persoonlijk akkoord met de 22-jarige middenvelder. Daarmee lijkt Benfica ineens de beste papieren te hebben in de strijd om zijn handtekening.

De interesse kreeg extra vaart nadat Mourinho zelf contact opnam met Resink om hem te overtuigen voor een overstap naar Lissabon te kiezen. Dat gesprek zorgde voor extra enthousiasme bij de geboren Amsterdammer, die in het Estádio da Luz een aantrekkelijk contract kan tekenen.

Van een definitieve deal is echter nog geen sprake. FC Groningen heeft nog geen officieel bod ontvangen en staat bovendien niet te trappelen om zijn aanvoerder nu al te laten gaan. Wel gaat komende zomer een clausule in werking waarmee geïnteresseerde clubs Resink voor zes miljoen euro kunnen overnemen. Dat bedrag ligt onder wat Benfica bereid zou zijn te betalen. Ook Ajax, Feyenoord en PSV volgen de ontwikkeling rond Resink nadrukkelijk.

De middenvelder is bezig aan zijn tweede seizoen bij FC Groningen. In de huidige jaargang was hij in twintig officiële duels goed voor vier doelpunten en vijf assists.