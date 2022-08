Geschreven door Jessica Westdijk 31 aug 2022 om 14:08

Op de laatste dag van de transfermarkt is het druk bij Ajax. Waar het rommelt rondom diverse uitgaande en ingaande transfers, is er in ieder geval nog één nieuwe speler binnen.

De 27-jarige Florian Grillitsch tekent voor één seizoen in Amsterdam, zo meldt De Telegraaf. In zijn contract wordt een optie opgenomen voor nog een seizoen. De Oostenrijks international speelde in het verleden voor Werder Bremen en Hoffenheim. De middenvelder heeft 178 duels in de Bundesliga achter zijn naam staan. Daarnaast speelde hij 33 keer voor het nationale elftal van Oostenrijk.

Sinds deze zomer zat Grillitsch zonder club. Ook Feyenoord zou interesse hebben gehad in de transfervrije middenvelder.