Grim aangepakt na puntenverlies in Zwolle: "Klopte totaal niet"

Janssen zag dat het plan van Grim niet naar verwachting uitpakte. "Grim had verwacht dat Ajax beter zou zijn en op de helft van Zwolle zou spelen, waardoor hij een extra man rond de spits zou hebben. Maar PEC heeft het gewoon geweldig gedaan", stelt hij in NOS Studio Voetbal. "Ze hebben Ajax vroeg vastgezet, waardoor Ajax juist behoefte had aan een jongen als Steur op het middenveld."

Tot verbazing van de analist bleef de jonge middenvelder de hele wedstrijd op de bank. Iemand die vanuit daar het spel kan maken, zodat je überhaupt naar voren kan. Dat zegt ook alles, natuurlijk. Uiteindelijk heeft Grim een plan gemaakt dat totaal niet klopte met het wedstrijdbeeld", besluit Janssen.