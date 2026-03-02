Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Grim aangepakt na puntenverlies in Zwolle: "Klopte totaal niet"

Max
bron: NOS Studio Voetbal
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Ajax speelde zondag teleurstellend gelijk tegen PEC Zwolle (0-0). Theo Janssen was na afloop kritisch op de keuzes van Fred Grim. 

Janssen zag dat het plan van Grim niet naar verwachting uitpakte. "Grim had verwacht dat Ajax beter zou zijn en op de helft van Zwolle zou spelen, waardoor hij een extra man rond de spits zou hebben. Maar PEC heeft het gewoon geweldig gedaan", stelt hij in NOS Studio Voetbal. "Ze hebben Ajax vroeg vastgezet, waardoor Ajax juist behoefte had aan een jongen als Steur op het middenveld."

Tot verbazing van de analist bleef de jonge middenvelder de hele wedstrijd op de bank. Iemand die vanuit daar het spel kan maken, zodat je überhaupt naar voren kan. Dat zegt ook alles, natuurlijk. Uiteindelijk heeft Grim een plan gemaakt dat totaal niet klopte met het wedstrijdbeeld", besluit Janssen. 

Gerelateerd:
Henk Spaan

Spaan hard voor Ajacied: "Geen startsnelheid en sprongkracht"

0
Valentijn Driessen

Driessen pleit voor Ajax-exit: "Het moment om in te grijpen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

0
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties