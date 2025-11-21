Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Grim blij met welkome versterking: "Dat moest op korte termijn"

Max
bron: Ajax
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Fred Grim is blij met de komst van Denny Landzaat. Landzaat werd onlangs als assistent toegevoegd aan de technische staf van Ajax. 

Na het vertrek van John Heitinga, Frank Peereboom en Marcel Keizer was de staf aardig leeg. "Dat moest op korte termijn en er moest natuurlijk iemand beschikbaar zijn. Dan ga je denken: met wie heb je ervaring, bij wie heb je een bepaald gevoel of met wie heb je samengewerkt? Daarom is Landzaat gekomen", legt Grim uit op de persconferentie vrijdag. "En daar ben ik heel blij mee."

Grim kent Landzaat van hun gezamenlijke tijd bij Willem II.

Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
