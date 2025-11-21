Grim blij met welkome versterking: "Dat moest op korte termijn"

Na het vertrek van John Heitinga, Frank Peereboom en Marcel Keizer was de staf aardig leeg. "Dat moest op korte termijn en er moest natuurlijk iemand beschikbaar zijn. Dan ga je denken: met wie heb je ervaring, bij wie heb je een bepaald gevoel of met wie heb je samengewerkt? Daarom is Landzaat gekomen", legt Grim uit op de persconferentie vrijdag. "En daar ben ik heel blij mee."

