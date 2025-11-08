Grim blijft bij Ajax: "Loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheid"

Het is nog niet duidelijk of Fred Grim betrokken blijft in de staf op het moment dat er een nieuwe trainer wordt aangetrokken. Grim denkt er niet te veel over na, en kijkt vooral naar de wedstrijd van dit weekend met FC Utrecht.

"Ik voel me als head of coaching op mijn plek. Maar ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheid", zegt Grim in gesprek met ESPN. "Je kunt niet aan mij vragen hoe lang ik dit zal moeten doen, de club gaat op zoek naar een nieuwe trainer en dat kan snel gaan of wat langer duren. Voor mij ligt de focus nu alleen op de wedstrijd tegen FC Utrecht, verder wil ik niet kijken."

Marcel Keizer en Frank Peereboom vertrokken ook, waardoor Grim bijna geen staf tot zijn beschikking heeft. Paul Nuijten van Ajax Onder 19 is tijdelijk aan de staf toegevoegd. "Ik heb vanochtend gezegd dat we iedereen kei- en keihard nodig hebben. Vanochtend is de directie bij de groep geweest en toen was het door naar de orde van de dag. Vanuit het verleden weet ik dat Utrecht-uit een échte wedstrijd is, waarin wel iets gevraagd gaat worden van ons."