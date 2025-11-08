AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Grim blijft bij Ajax: "Loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheid"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Het is nog niet duidelijk of Fred Grim betrokken blijft in de staf op het moment dat er een nieuwe trainer wordt aangetrokken. Grim denkt er niet te veel over na, en kijkt vooral naar de wedstrijd van dit weekend met FC Utrecht. 

"Ik voel me als head of coaching op mijn plek. Maar ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheid", zegt Grim in gesprek met ESPN. "Je kunt niet aan mij vragen hoe lang ik dit zal moeten doen, de club gaat op zoek naar een nieuwe trainer en dat kan snel gaan of wat langer duren. Voor mij ligt de focus nu alleen op de wedstrijd tegen FC Utrecht, verder wil ik niet kijken."

Marcel Keizer en Frank Peereboom vertrokken ook, waardoor Grim bijna geen staf tot zijn beschikking heeft. Paul Nuijten van Ajax Onder 19 is tijdelijk aan de staf toegevoegd. "Ik heb vanochtend gezegd dat we iedereen kei- en keihard nodig hebben. Vanochtend is de directie bij de groep geweest en toen was het door naar de orde van de dag. Vanuit het verleden weet ik dat Utrecht-uit een échte wedstrijd is, waarin wel iets gevraagd gaat worden van ons."

Zet in op Ajax tegen FC Utrecht!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Erik ten Hag

Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"

0
Rayane Bounida

Rayane Bounida vrije trappennemer Ajax? "Talent wordt weggewuifd"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Derksen verklapt: "Zij was eerste grote liefde van Johan Cruijff"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd