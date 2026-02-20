Grim: "Daar heeft Jorthy Mokio nog best weleens problemen mee"

"Het is een gevoelsjongen", vertelt hij op de website van VoetbalPrimeur. "Als het allemaal goed gaat, is hij blij en vrolijk en laat hij de allerbeste kant van zichzelf zien. Jorthy heeft ook wel momenten dat het wat minder is, of dat nou binnen of buiten het veld is. Daar heeft hij nog best weleens problemen mee, maar dat is ook logisch op die leeftijd", benadrukt Grim, die regelmatig contact heeft met zijn pupil.

"Dan klopt hij aan of ik check bij hem in en dan proberen we dat te stroomlijnen en er de volgende dag weer een nieuwe dag van te maken", vervolgt hij. "Jorthy is technisch vaardig en heeft een enorme drive, maar moet ook nog wel leren doseren in een wedstrijd", aldus Grim, die beseft dat Mokio als verdedigende middenvelder al heel veel verantwoordelijkheid heeft op jonge leeftijd.

"Dat maakt het inderdaad moeilijker dan wanneer je een links- of rechtsbuiten bent", legt hij uit. "De verantwoordelijkheid is op die positie gewoon heel groot. Dan moet hij ook honderd procent geconcentreerd zijn, negentig minuten lang. Dat is op die leeftijd natuurlijk ook echt een uitdaging. Vooralsnog maakt hij daar mooie stappen in", besluit Grim enthousiast.