Grim door Willaert geconfronteerd met 'groot nieuws' over toekomst

Geert Arend Roorda tegenover Ajax: "Dan wordt de klok onze vriend"
ESPN-verslaggever Cristian Willaert zocht woensdagavond voorzichtig naar duidelijkheid over de toekomst van Fred Grim bij Ajax. De interim-trainer hield de boot af, al leek zijn reactie, en vooral zijn glimlach, toch ruimte te laten voor interpretatie.

Sinds het vertrek van John Heitinga begin november staat Grim voor de groep in Amsterdam. Na een stroeve start met twee nederlagen heeft Ajax inmiddels de weg omhoog gevonden. De Amsterdammers wonnen vier wedstrijden op rij, waaronder de eerste Champions League-overwinning tegen Qarabag en de zege in De Klassieker tegen Feyenoord.

In aanloop naar het bekerduel met Excelsior Maassluis legde Willaert Grim de kwestie voor. "Eén ding nog, over jou. Ik ga niet ieder interview vissen, maar ik heb iets gehoord: jij gaat het seizoen afmaken. Is dat jou ook al verteld?", vroeg de ESPN-journalist.

Grim bleef bij zijn eerdere standpunt. "Nee, dat is mij niet verteld. Mijn antwoord is precies hetzelfde als vorige week", reageerde hij nuchter. Willaert probeerde het nog eenmaal: "Het is pas officieel als het jou verteld wordt." Grim kon een brede glimlach niet onderdrukken en besloot met een korte toevoeging: "Ja, afwachten."

Fred Grim
