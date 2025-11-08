Grim duidelijk: "Ik heb gezegd dat ik eerst John wilde bellen"

Naast Heitinga zijn ook Marcel Keizer en Frank Peereboom ontslagen, dus is de staf behoorlijk uitgedund. Grim is aangewezen als interim. "Ik heb gezegd: voor ik een beslissing neem, wil ik eerst John bellen. Met hem heb ik het even over de situatie gehad en gezegd dat de club me had gevraagd om het over te nemen", vertel Grim aan ESPN. "Dat wilde ik wel even delen."

Grim heeft niet de ambitie om hoofdtrainer van Ajax te worden. "Dat is nooit de insteek geweest. Ik heb een functie als head of coaching in de jeugdopleiding waar ik me heel prettig in voel. Waar ik veel energie instopte en ook terugkreeg", legt hij uit. "Dat was niet iets wat ik zomaar uit handen wilde geven, maar het verzoek kwam uit de directie en vanuit John. Dan ben je te veel clubman om daar nee op te zeggen."