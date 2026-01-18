Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Grim duidelijk na weggeven voorsprong: "Dit is onnodig puntverlies"

Tom
bron: ESPN
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Na een 2-0 voorsprong gaf Ajax afgelopen zaterdagavond alsnog twee punten weg tegen Go Ahead Eagles. Na rust kwam de ploeg uit Deventer langs zij. 

"Ja, dit is onnodig puntenverlies als je het zo mag noemen. Ik denk dat we goed gestart zijn en dat we een goede eerste helft spelen met bij vlagen echt goed voetbal. We maken twee goede goals, maar we verzuimen om die derde en vierde te maken", aldus de oefenmeester in gesprek met ESPN

Ajax stond op een 2-0 voorsprong in de eerste helft, maar moest twee tegengoals incasseren na rust. "Het wordt wat opportunistischer bij Go Ahead. We krijgen er niet echt druk op om de bal die zij in de zestien gooien eruit te halen. Dan valt hij ondanks dat we met vijf man achterin staan. We lopen veel te ver achteruit en dan valt hij ertussen. Daardoor krijgen we de goals tegen."

Daarna wordt gesuggereerd dat Go Ahead Eagles te veel ruimte kreeg in de tweede helft. "Uiteindelijk weet je dat je korter moet kunnen zitten als je met zoveel man in de laatste lijn staat. Dan moet je door kunnen shuffelen. Je moet dan ook lef tonen om door te dekken", reageert hij. 

