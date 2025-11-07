"Grim een tijdelijke oplossing, verwacht dat Ten Hag snel terugkomt"

Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Amber
bron: BBC
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © BSR Agency

Volgens Marcel van der Kraan, chef sport van De Telegraaf, is de kans groot dat Erik ten Hag binnen afzienbare tijd terugkeert bij Ajax. Dat vertelt hij in een gesprek met de BBC, waar hij werd gevraagd naar de onrust bij de club na het ontslag van John Heitinga.

"Ten Hag is maandag gespot en gefotografeerd met Alex Kroes en zijn agent Kees Vos", zegt Van der Kraan over de ontmoeting die eerder door het Algemeen Dagblad werd onthuld. "Natuurlijk zeiden ze: we hebben altijd meetings en houden van een kop koffie. Maar 48 uur later wordt de huidige trainer opeens ontslagen. Toeval?"

Fred Grim zit komend weekend op de bank bij Ajax bij de wedstrijd tegen FC Utrecht. "Maar dat is geen ervaren coach op topniveau. Wij denken dat dat een tijdelijke oplossing is, en ik verwacht dat Erik ten Hag snel terugkomt."

