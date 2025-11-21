Grim eerlijk: "Zeg niet dat dat er niet was bij Ajax, maar..."

Interim-trainer Fred Grim sprak vrijdag op de persconferentie uitgebreid over zijn band met Louis van Gaal, met wie hij in 1995 de Champions League won bij Ajax. Grim benadrukte dat de invloed van de oud-bondscoach nog altijd merkbaar is in zijn manier van werken.

"Ik heb altijd al gezegd dat Louis best wel een heel grote invloed heeft gehad op mijn trainerscarrière: hoe hij dingen aanvliegt, hoe hij met spelers omgaat, de manier van voetballen. Hij is wel heel belangrijk geweest", zei Grim, geciteerd door de NOS. Ook dertig jaar later onderhoudt het duo nog een hechte relatie.

Hoewel Grim nu op de bank zit bij Ajax, was dit nooit een bewust nagestreefd doel. "Ik ben nooit zo bezig geweest met carrièreplanning. Natuurlijk wil je het hoogst haalbare bereiken, maar ik heb altijd op dagelijks niveau gewerkt en nooit een planning gemaakt voor wat ik wilde doen over een jaar of twee."

Sinds zijn aanstelling heeft Grim meerdere gesprekken gevoerd binnen de club en probeert hij vooral rust, structuur en helderheid te bieden. "Ik zeg daarmee niet dat er geen duidelijkheid en structuur was. Maar het gaat om mijn duidelijkheid, want ik heb op dit moment de verantwoordelijkheid. De spelers en staf moeten weten waar ze aan toe zijn als ik de leiding heb."

Volgens Grim is er bovendien een positieve sfeer op het trainingsveld. "Er wordt goed getraind en ook gelachen. We zijn gewoon op de goede weg en het zou mooi zijn als daar een stukje succesbeleving bij kan komen."

Toch beseft de 60-jarige trainer dat er snel resultaten moeten volgen. "Ajax moet punten gaan pakken… en uiteindelijk ook goed voetbal laten zien. Daar heb ik zeer zeker vertrouwen in, we werken er keihard aan. Maar dat is niet van vandaag op morgen bereikt."