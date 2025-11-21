Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Grim eerlijk: "Zeg niet dat dat er niet was bij Ajax, maar..."

Amber
bron: NOS
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Interim-trainer Fred Grim sprak vrijdag op de persconferentie uitgebreid over zijn band met Louis van Gaal, met wie hij in 1995 de Champions League won bij Ajax. Grim benadrukte dat de invloed van de oud-bondscoach nog altijd merkbaar is in zijn manier van werken.

"Ik heb altijd al gezegd dat Louis best wel een heel grote invloed heeft gehad op mijn trainerscarrière: hoe hij dingen aanvliegt, hoe hij met spelers omgaat, de manier van voetballen. Hij is wel heel belangrijk geweest", zei Grim, geciteerd door de NOS. Ook dertig jaar later onderhoudt het duo nog een hechte relatie.

Hoewel Grim nu op de bank zit bij Ajax, was dit nooit een bewust nagestreefd doel. "Ik ben nooit zo bezig geweest met carrièreplanning. Natuurlijk wil je het hoogst haalbare bereiken, maar ik heb altijd op dagelijks niveau gewerkt en nooit een planning gemaakt voor wat ik wilde doen over een jaar of twee."

Sinds zijn aanstelling heeft Grim meerdere gesprekken gevoerd binnen de club en probeert hij vooral rust, structuur en helderheid te bieden. "Ik zeg daarmee niet dat er geen duidelijkheid en structuur was. Maar het gaat om mijn duidelijkheid, want ik heb op dit moment de verantwoordelijkheid. De spelers en staf moeten weten waar ze aan toe zijn als ik de leiding heb."

Volgens Grim is er bovendien een positieve sfeer op het trainingsveld. "Er wordt goed getraind en ook gelachen. We zijn gewoon op de goede weg en het zou mooi zijn als daar een stukje succesbeleving bij kan komen."

Toch beseft de 60-jarige trainer dat er snel resultaten moeten volgen. "Ajax moet punten gaan pakken… en uiteindelijk ook goed voetbal laten zien. Daar heb ik zeer zeker vertrouwen in, we werken er keihard aan. Maar dat is niet van vandaag op morgen bereikt."

Gerelateerd:
Steven Berghuis tijdens FC Volendam - Ajax

Steven Berghuis was het niet eens met Ajax-geste naar supporters

0
Marijn Beuker

'Ajax-routinier verhief stem tegen Marijn Beuker na wedstrijd'

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax historie & oud-spelers Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim Louis van Gaal
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff in beeld bij Ajax': "Weer een romantische keuze"

0
Peter Bosz

Peter Bosz spoedig naar Ajax? "Zijn contract bij PSV loopt af"

0
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd