Grim gaat in op afwezige Bounida: "Gaat naar Zeist en komt terug"

De wedstrijd werd zondag stilgelegd na meerdere vuurwerkincidenten. Volgens Grim was vooral de dag erna bijzonder. "Gisteren (maandag, red.) was enorm vreemd", begint hij bij ESPN. "We hadden dit never nooit gedacht." In principe moesten beide teams starten met dezelfde elf spelers als zondag, maar bij Ajax was er toch één wijziging: Oscar Gloukh vervangt Bounida, die ziek is.

"Vanmorgen wist ik dat eigenlijk pas definitief", legt Grim uit. "We hebben geprobeerd met Bouni te beginnen. Maar hij is ziek en kan niet starten. Oscar neemt zijn positie in. Het zet wel wat zoden aan de dijk, want je moet nog wel wat huiswerk doen. Maar het is gelukt." De trainer verwijst daarbij naar de regels van de KNVB: je moet in dezelfde formatie beginnen, tenzij er sprake is van een blessure of ziekte.

Dat gold in dit geval, benadrukt Grim. "Dat moet overlegd worden op medisch niveau. Dat gaat naar Zeist en komt weer terug. Het moet goed uitgevoerd worden, dat hebben we netjes gedaan." De onverwachte gang van zaken zorgde voor een onrustige nacht. "Het was niet fijn. Het is niet alleen dat die wedstrijd nu gespeeld moet worden en een groep die je opnieuw moet oplappen. Er zijn heel veel mensen die er op zo'n dag voor zorgen dat je op zo'n mooie avond kan spelen, daar zit heel veel werk in. De échte supporters moeten deze wedstrijd missen, dat is sneu. Of ik bewust 'échte' zeg? Dat is duidelijk, toch?"

Volgens Grim zijn de Ajax-spelers geschrokken van het vuurwerk dat op het veld terechtkwam. "Het hoort niet thuis in een stadion en we moeten dit met elkaar voorkomen in de toekomst", zegt hij resoluut. "De spelers waren geschrokken, maar nu moeten we deze wedstrijd spelen." Ajax won uiteindelijk met 2-0.