Grim gaat in op concurrentiestrijd: "Dat bekijk ik per wedstrijd"

Fred Grim heeft tekst en uitleg gegeven over de concurrentiestrijd op de rechtsbackpositie bij Ajax. De trainer wisselt regelmatig tussen verschillende opties en benadrukt dat dat een bewuste keuze is.

Aanleiding voor de vragen was de mijlpaal van Anton Gaaei, die onlangs zijn honderdste wedstrijd voor Ajax speelde en daarmee toetrad tot de Club van 100. Grim is complimenteus over de Deen. "Als je honderd wedstrijden voor Ajax 1 speelt, zegt dat ook iets."

Tegelijkertijd is de trainer realistisch over zijn ontwikkeling. "Hij heeft goede momenten afgewisseld met mindere wedstrijden", aldus Grim. Over de roulatie op de rechtsbackpositie is hij duidelijk. "Ik denk, en dat heb ik ook uitgelegd aan de spelers, dat ik per wedstrijd kijk wat voor type rechtsback ik nodig heb. Gaaei heeft een enorme drive, wil eroverheen klappen en de voorzet geven. Hij kan ook een goal maken."

In het duel met Fortuna Sittard begon Lucas Rosa nog in de basis. Die keuze had volgens Grim een duidelijke reden. "Hij speelt behoudender en staat verdedigend wat meer zijn mannetje."

Ook Takehiro Tomiyasu kwam ter sprake. De Japanner kan op meerdere posities uit de voeten, maar is nog niet volledig fit. "Ik zie hem als optie voor alle drie de posities, maar hij moet nog fitter worden."