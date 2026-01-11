Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Grim geef blessure-update over Ajax-trio: "Sneller dan verwacht"

Joram
bron: ESPN
Fred Grim bij ESPN
Fred Grim bij ESPN Foto: © BSR Agency

Fred Grim heeft zondag een update gegeven over de blessures bij Ajax. Het herstel van Takehiro Tomiyasu, Wout Weghorst en Steven Berghuis verloopt goed, maar Grim wil nog niet zeggen wanneer Weghorst en Berghuis weer inzetbaar zijn.

Na de moeizame overwinning van Ajax op Telstar werd Grim gevraagd naar Tomiyasu. De Japanner trainde deze week voor het eerst volledig mee met de groep en maakte indruk. "Hij heeft de afgelopen week behoorlijke stapjes vooruit gezet. Het is te hopen dat dit zo doorgaat de komende tijd", zegt Grim bij ESPN. "Maar het kan inderdaad nog een paar weken duren."

Ook over Weghorst en Berghuis geeft Grim een update. "Met Wout ging het ietsje beter, toen ik hem afgelopen week in de gang sprak. Hij traint niet, hij is bij de fysio onder behandeling. Het gaat de goede kant op, het gaat iets sneller dan verwacht. Het is nu even afwachten hoelang het gaat duren."

Voor Berghuis is het herstel eveneens positief. Waar Grim eerder nog sprak van ‘een kleine terugslag’, ziet hij nu vooruitgang. "Het hoort ook een beetje bij deze blessure, dat het op en neer gaat. De laatste dagen ging het weer goed. Het is voor mij heel moeilijk om te voorspellen hoelang dat nog duurt, dus dat doe ik niet", aldus Fred Grim. 

