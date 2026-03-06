Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Het laatste Ajax Nieuws

Grim geeft duidelijk signaal af: "Daar ben ik niet bang voor"

Max
bron: Persconferentie Ajax
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Fred Grim is niet van plan eerder te stoppen als interim-trainer van Ajax. De resultaten van de Amsterdammers zijn de laatste weken teleurstellend. 

Grim denkt er niet aan om zijn job voor het einde van het seizoen op te geven. "Ik zal sowieso nooit de handdoek gooien, want ik weet dat we met elkaar keihard eraan werken om betere resultaten te halen", vertelt hij vrijdagochtend op de persconferentie. "En vrezen? Nee, dan moet je nooit dit beroep kiezen."

De oefenmeester maakt zich ook geen zorgen dat technisch directeur Jordi Cruijff, net als bij Jong Ajax-trainer Willem Weijs, zelf de stekker eruit trekt. "Nee, ik ben niet bang voor een Willem Weijs-scenario", besluit Grim. 

