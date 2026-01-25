Grim geeft duidelijkheid: "Dat gaan we per wedstrijd bekijken"

Ajax won zaterdagmiddag met 2-0 van FC Volendam. Ander mooi nieuws bij de Amsterdammers was de terugkeer van Wout Weghorst. Trainer Fred Grim heeft dus weer de beschikking over twee spitsen.

"Het is uiteindelijk goed dat we met Kasper Dolberg erbij twee goede spitsen hebben", begint Grim op de persconferentie na afloop van het duel. "Wout is op de terugweg, maar dat moet opgebouwd worden. Kasper heeft het de afgelopen wedstrijden goed gedaan. We gaan per wedstrijd kijken welke spits we nodig hebben, want het zijn twee verschillende types."

"Het is moeilijk om te zeggen wanneer Weghorst langer kan spelen", gaat hij verder. "Dat is een beetje in de glazen bol kijken maar wij moeten spelers zoals Wout die terugkomen opvoeren kwa speelminuten, dus dat gaat stap voor stap."