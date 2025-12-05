'Grim heeft aanvaller terug tegen Fortuna, vraagteken in defensie'

Bounida kwam afgelopen dinsdag niet in actie in het restant van de wedstrijd tegen FC Groningen vanwege ziekte, maar is inmiddels weer fit om zaterdag tegen Fortuna Sittard in actie te komen. Dat meldt ESPN vrijdagmiddag. Josip Sutalo is nog een vraagteken. Steven Berghuis en James McConnell zullen er sowieso niet bij zijn.

Ajax trapt zaterdag om 18.45 uur af op bezoek bij Fortuna Sittard.