Het laatste Ajax Nieuws
'Grim heeft aanvaller terug tegen Fortuna, vraagteken in defensie'
Fred Grim Foto: © BSR Agency
Rayane Bounida is zaterdag weer inzetbaar voor Ajax. De Amsterdammers nemen het op tegen Fortuna Sittard.
Bounida kwam afgelopen dinsdag niet in actie in het restant van de wedstrijd tegen FC Groningen vanwege ziekte, maar is inmiddels weer fit om zaterdag tegen Fortuna Sittard in actie te komen. Dat meldt ESPN vrijdagmiddag. Josip Sutalo is nog een vraagteken. Steven Berghuis en James McConnell zullen er sowieso niet bij zijn.
Ajax trapt zaterdag om 18.45 uur af op bezoek bij Fortuna Sittard.
Zet in op Ajax tegen Fortuna Sittard!
Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Laatste nieuws
Lagere straffen in hoger beroep na rellen Ajax - Maccabi Tel Aviv
'Grim heeft aanvaller terug tegen Fortuna, vraagteken in defensie'
Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"
'Spaanse trainer op radar bij Ajax': "Een naam die je veel hoort"
Voormalig Ajax-keeper bedreigd na CL-duel: "Doodsbedreigingen"
Henk de Jong: "Na Ajax noemde Johan Derksen me een padvinder"
Ajax identificeert verdachten vuurwerkincident en ArenA doet aangifte
Mossou: "Ajax had er voordeel van om zonder publiek te spelen"
Bosz over Formule 1: "Ajax zou toen ook kampioen kunnen worden"
Spaan geniet van Ajax-talent: "Zat helaas niet in de samenvatting"
Meer nieuws
Jansen prijst Ajax-speler: "Wat hij brengt, slaat op iedereen over"
Aaron Bouwman leergierig: "Het is beter om veel te praten"
De Mos vergelijkt: "Bij Ajax staat heel Nederland op zijn kop"
Derksen over opgebloeide oud-Ajacied: "Was hier een loser geworden"
Rafael Van der Vaart weet: "Je moet altijd uitkijken wat je zegt"
Pharell Nash (17) na debuut bij Ajax: "Het is jammer dat..."
Dick Lukkien ziet aanpassing Ajax: "Dat is mooi nieuws voor ons"
'Ajax wil snel witte rook': "Denk dat hij wel eerder begint dan dat"
"Bij Ajax hebben ze nog wel smaak, in de meeste stadions niet"
Antony krijgt vraag over Ajax-situatie: "Ik heb geen idee..."
Ouder nieuws
'Ajax krijgt kritiek om Gaaei': "Hadden het moeten verafschuwen"
'Van Gaal pleit voor grote koerswijziging bij Ajax': "Maatregelen!"
Tom Knipping niet mild over Ajacied: "Dat is niet zo'n kunst"
Janssen zet streep door trainerskandidaat: "Naam nooit gehoord"
Boilesen was in shock bij Ajax: "Hij stond daar maar te wachten"
Van der Gijp ziet gemiste kans: "Ajax had hem moeten hebben"
Forbs noemt Ajax-mislukkeling 'beste spits ooit': "Ken je hem?"
Davy Klaassen zorgt voor verbazing: "Hij moest naar pianoles"
Ernst Boekhorst blijft ook komende jaren voorzitter van Ajax
Femke Halsema woedend na Ajax - FC Groningen: "Echt een schande"
Video’s
Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"
Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"
Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"
VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland
Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"
Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"
Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"
0 reacties