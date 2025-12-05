Kick-off
'Spaanse trainer op radar bij Ajax': "Een naam die je veel hoort"
'Grim heeft aanvaller terug tegen Fortuna, vraagteken in defensie'

Max
bron: ESPN
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Rayane Bounida is zaterdag weer inzetbaar voor Ajax. De Amsterdammers nemen het op tegen Fortuna Sittard. 

Bounida kwam afgelopen dinsdag niet in actie in het restant van de wedstrijd tegen FC Groningen vanwege ziekte, maar is inmiddels weer fit om zaterdag tegen Fortuna Sittard in actie te komen. Dat meldt ESPN vrijdagmiddag. Josip Sutalo is nog een vraagteken. Steven Berghuis en James McConnell zullen er sowieso niet bij zijn. 

Ajax trapt zaterdag om 18.45 uur af op bezoek bij Fortuna Sittard. 

Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Lagere straffen in hoger beroep na rellen Ajax - Maccabi Tel Aviv

0
Danny Buijs

Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

0
Rayane Bounida
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Utrecht 14 6 21
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 14 -2 20
