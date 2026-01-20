Kick-off
Verweij bevestigt: 'Ajax gaat voor die positie nog iemand halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Grim heeft heel goed nieuws voor Ajax-fans: "Dat zou kunnen"

Gijs Kila
bron: Persconferentie
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Youri Baas kan dinsdagavond tegen Villarreal mogelijk direct weer in de basis starten bij Ajax. Dat vertelde Fred Grim op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel in Spanje.

De 22-jarige verdediger miste de wedstrijden tegen AZ en Go Ahead Eagles omdat hij niet helemaal fit was, maar is nu weer inzetbaar. "Hij zou eventueel meteen kunnen starten. Of hij ook gaat beginnen? Dat zou kunnen", hield Grim het bewust nog open. In de afgelopen duels ving onder andere Aaron Bouwman de afwezigheid van Baas op.

Ook Davy Klaassen onderstreepte het belang van de linkspoot voor het elftal. "Je voelt zijn absentie, maar hij is niet de enige speler waarvan we het merken als hij er niet is. Ik denk dat Youri in de laatste anderhalf jaar een hele goede ontwikkeling heeft doorgemaakt. Als speler, maar ook als persoonlijkheid. Hij is daar heel goed mee bezig en dat helpt ons als team heel erg."

Zet in op Ajax tegen Villarreal!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Villarreal. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Davy Klaassen

Klaassen reageert op Ajax-aanstelling: "Daar kijk ik naar uit"

0
Raúl Moro namens Ajax

'Moro in de belangstelling van vijf clubs; Ajax wil verkopen'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim Davy Klaassen Youri Baas
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
za
21/02
Ajax
21:00
NEC Nijmegen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 19 36 52
2 Feyenoord 19 20 36
3 Ajax 19 11 34
4 NEC Nijmegen 18 15 32
5 FC Groningen 19 5 31
6 FC Twente 19 7 29
7 Sparta Rotterdam 19 -10 29
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd