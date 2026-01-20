Grim heeft heel goed nieuws voor Ajax-fans: "Dat zou kunnen"

Youri Baas kan dinsdagavond tegen Villarreal mogelijk direct weer in de basis starten bij Ajax. Dat vertelde Fred Grim op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel in Spanje.

De 22-jarige verdediger miste de wedstrijden tegen AZ en Go Ahead Eagles omdat hij niet helemaal fit was, maar is nu weer inzetbaar. "Hij zou eventueel meteen kunnen starten. Of hij ook gaat beginnen? Dat zou kunnen", hield Grim het bewust nog open. In de afgelopen duels ving onder andere Aaron Bouwman de afwezigheid van Baas op.

Ook Davy Klaassen onderstreepte het belang van de linkspoot voor het elftal. "Je voelt zijn absentie, maar hij is niet de enige speler waarvan we het merken als hij er niet is. Ik denk dat Youri in de laatste anderhalf jaar een hele goede ontwikkeling heeft doorgemaakt. Als speler, maar ook als persoonlijkheid. Hij is daar heel goed mee bezig en dat helpt ons als team heel erg."