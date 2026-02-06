Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ajax transfergeruchten en nieuws

Grim hoopte op aanwinst: "Teleurgesteld dat dat niet gelukt is"

Bjorn
bron: ESPN
Fred Grim bij ESPN
Fred Grim bij ESPN Foto: © BSR Agency

Ajax versterkte zich de afgelopen transferperiode met drie spelers. Oleksandr Zinchenko, Maarten Paes en Maher Carrizo kwamen naar Amsterdam, maar een echte verdedigende middenvelder werd opnieuw niet gehaald. 

Zinchenko zal als '6' kunnen spelen, al moet Grim dat nog zien. "Het uitgangspunt was dat we de backpositie dubbel bezet wilden hebben", zei Grim op de persconferentie, opgetekend door ESPN. "De tijd zal leren of het een '6' zou kunnen zijn." 

"We zijn al twee windows bezig om die '6' te vinden", vervolgt de Ajax-trainer. "We hebben echt ook wel een aantal spelers op de nummer 6-positie dichtbij gehad. Maar het moet wel financieel mogelijk en verantwoord zijn."

Grim baalt wel dat Ajax opnieuw geen echte defensieve middenvelder haalde. "Uiteindelijk zijn we volle bak gegaan om deze window de nummer zes te halen. Er is niet gesproken over een verplaatsing naar de zomer toe. We hebben de urgentie nu gehad. Ik ben teleurgesteld dat dat niet gelukt is", besluit hij.

