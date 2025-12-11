Grim hult zich in nevelen over speler: "Het is een aanname..."

Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Arthur
bron: Persconferentie
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Fred Grim wil niet bevestigen of Oscar Gloukh op de bank zou zijn begonnen als Rayane Bounida woensdagochtend op tijd was geweest. Dat zei de interim-trainer tijdens de persconferentie na FK Qarabag - Ajax, een wedstrijd die de Amsterdammers met 2-4 wonnen in Baku. Gloukh maakte in Azerbeidzjan twee doelpunten.

Bounida stond oorspronkelijk gepland om in de basis te starten tegen Qarabag, maar omdat de Belg woensdagochtend te laat kwam, begon hij uiteindelijk op de bank. Tijdens het persmoment kreeg Grim de vraag of hij tevreden was dat de vervanger van Bounida tweemaal scoorde. "Het is een aanname dat Gloukh anders op de bank had gezeten. Daar hebben we het niet over", reageerde de trainer lachend bij ESPN.

Bounida kwam woensdagavond helemaal niet binnen de lijnen. Volgens Grim had dat niets te maken met de gebeurtenissen eerder op de dag. "Ik was zeker van plan hem in te laten vallen als het nodig zou zijn, maar door blessures en tactische omzettingen kozen we voor andere spelers", aldus de trainer bij Ajax Life.

