Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Grim: "Ik denk dat ik dat woord niet in mijn mond zou nemen"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Fred Grim vindt het brengen van een psycholoog bij Ajax niet nodig. Vaak slippen wedstrijden in de tweede helft uit handen, maar de oefenmeester ziet daar geen patroon in.

"Ik denk dat ik dat woord niet in mijn mond zou nemen", zegt Grim bij ESPN. "Het is voor ons zaak om het goed te blijven analyseren. Wat gebeurt er en wat zijn de omstandigheden? Wat je ziet, is dat op het moment dat de goal van Excelsior valt, we onrustig worden. We komen onze afspraken niet meer na en lopen uit de organisatie."

'Wat je vandaag ook kon zien, is dat je rond de zestigste minuut een aantal spelers had die moeite kregen om het te belopen", is hij kritisch op de fitheid in zijn selectie. "We moeten wedstrijdhard worden. Het zijn hartstikke goede jonge spelers, maar je ziet nog wel dat er wedstrijdminuten ontbreken om het negentig minuten lang vol te houden. Het is niet hun schuld, dat bedoel ik zeer zeker niet, maar het is wel het verschil tussen de eerste en tweede helft."

Is het daardoor geen routinekwestie? "Het is je een aantal keer overkomen, maar het heeft ook te maken met een stukje ervaring en routine. Op het moment dat Tomiyasu er aan die kant in komt, is er wel iets meer rust. Je ziet dat hij het tempo probeert te bepalen en die jongens probeert te helpen. Dat is voor ons nog een behoorlijk ontwikkelpunt met deze groep. Daarom willen wij er wat jongens bij met meer ervaring en wedstrijdhardheid."

"Ik denk dat je erin mee moet nemen dat wij na de winterstop acht wedstrijden hebben gespeeld", zegt Grim over de drukke agenda van de laatste tijd. "Dat vraagt ook fysiek iets. Als je de wedstrijdhardheid dan hebt, is het wat makkelijker dan met jonge spelers die de ervaring en wedstrijdhardheid nog niet hebben. Dat is nu gebleken en we zijn er op de achtergrond hard mee bezig om routine toe te voegen aan deze ploeg."

Gerelateerd:
Danilo

'Danilo voorlopig niet naar NEC: geen groen licht voor transfer'

0
Kodai Sano

Ajax-café: 'Sano ontbreekt bij training NEC, Fred niet haalbaar'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties