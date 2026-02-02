Grim: "Ik denk dat ik dat woord niet in mijn mond zou nemen"

"Ik denk dat ik dat woord niet in mijn mond zou nemen", zegt Grim bij ESPN. "Het is voor ons zaak om het goed te blijven analyseren. Wat gebeurt er en wat zijn de omstandigheden? Wat je ziet, is dat op het moment dat de goal van Excelsior valt, we onrustig worden. We komen onze afspraken niet meer na en lopen uit de organisatie."

'Wat je vandaag ook kon zien, is dat je rond de zestigste minuut een aantal spelers had die moeite kregen om het te belopen", is hij kritisch op de fitheid in zijn selectie. "We moeten wedstrijdhard worden. Het zijn hartstikke goede jonge spelers, maar je ziet nog wel dat er wedstrijdminuten ontbreken om het negentig minuten lang vol te houden. Het is niet hun schuld, dat bedoel ik zeer zeker niet, maar het is wel het verschil tussen de eerste en tweede helft."

Is het daardoor geen routinekwestie? "Het is je een aantal keer overkomen, maar het heeft ook te maken met een stukje ervaring en routine. Op het moment dat Tomiyasu er aan die kant in komt, is er wel iets meer rust. Je ziet dat hij het tempo probeert te bepalen en die jongens probeert te helpen. Dat is voor ons nog een behoorlijk ontwikkelpunt met deze groep. Daarom willen wij er wat jongens bij met meer ervaring en wedstrijdhardheid."

"Ik denk dat je erin mee moet nemen dat wij na de winterstop acht wedstrijden hebben gespeeld", zegt Grim over de drukke agenda van de laatste tijd. "Dat vraagt ook fysiek iets. Als je de wedstrijdhardheid dan hebt, is het wat makkelijker dan met jonge spelers die de ervaring en wedstrijdhardheid nog niet hebben. Dat is nu gebleken en we zijn er op de achtergrond hard mee bezig om routine toe te voegen aan deze ploeg."