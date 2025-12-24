Kick-off
Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Grim in onzekere positie bij Ajax': "Bewust geen toezegging gedaan"

Cherine
Fred Grim bij ESPN
Fred Grim bij ESPN Foto: © BSR Agency

Mike Verweij vindt het onverstandig als Ajax Fred Grim toezegt het seizoen als hoofdtrainer af te maken. Volgens de Ajax-watcher kan dit ook de plannen van beoogd technisch directeur Jordi Cruijff bemoeilijken.

"Hij werd al 'Fred Farioli' genoemd", doelt Verweij in een video van De Telegraaf op Francesco Farioli. "Toch de realiteitszin. Hij heeft de selectie op waarde geschat en ook gezegd: dit is de manier waarop we resultaten moeten halen. Dat moest hij ook wel doen, want anders zou het een rampzalig seizoen worden."

Vooralsnog is niet bevestigd dat Grim tot het einde van het seizoen blijft. "Heel bewust wordt er tegen Grim geen toezegging gedaan om het seizoen af te maken. Dat idee leeft wel heel erg bij Ajax om Grim het seizoen af te laten maken", vertelt Verweij.

Tegelijkertijd houdt de directie de komst van een nieuwe technisch directeur in gedachten. "Dan is het de bedoeling dat Jordi instroomt in januari en meekijkt met de transferperiode, en dan vanaf februari echt aan de slag gaat, zodat zijn handtekening niet op deze transferperiode staat. Hoe goed Grim het nu ook doet, maar als spelers zeggen: dit is hem toch niet en er komt een droomkandidaat van Jordi vrij op de markt... Als de huidige directie heeft toegezegd dat hij het seizoen mag afmaken, is dat heel onhandig", aldus de Ajax-watcher.

Gerelateerd:
René van der Gijp

Gijp kraakt KNVB na Jong Ajax-besluit: "Speel lekker in maart"

0
Theo Janssen

'Janssen wilde Ajacied weg hebben': "Had de eerste moeten zijn"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

0
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
za
7/02
AZ
01:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd