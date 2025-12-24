'Grim in onzekere positie bij Ajax': "Bewust geen toezegging gedaan"

Mike Verweij vindt het onverstandig als Ajax Fred Grim toezegt het seizoen als hoofdtrainer af te maken. Volgens de Ajax-watcher kan dit ook de plannen van beoogd technisch directeur Jordi Cruijff bemoeilijken.

"Hij werd al 'Fred Farioli' genoemd", doelt Verweij in een video van De Telegraaf op Francesco Farioli. "Toch de realiteitszin. Hij heeft de selectie op waarde geschat en ook gezegd: dit is de manier waarop we resultaten moeten halen. Dat moest hij ook wel doen, want anders zou het een rampzalig seizoen worden."

Vooralsnog is niet bevestigd dat Grim tot het einde van het seizoen blijft. "Heel bewust wordt er tegen Grim geen toezegging gedaan om het seizoen af te maken. Dat idee leeft wel heel erg bij Ajax om Grim het seizoen af te laten maken", vertelt Verweij.

Tegelijkertijd houdt de directie de komst van een nieuwe technisch directeur in gedachten. "Dan is het de bedoeling dat Jordi instroomt in januari en meekijkt met de transferperiode, en dan vanaf februari echt aan de slag gaat, zodat zijn handtekening niet op deze transferperiode staat. Hoe goed Grim het nu ook doet, maar als spelers zeggen: dit is hem toch niet en er komt een droomkandidaat van Jordi vrij op de markt... Als de huidige directie heeft toegezegd dat hij het seizoen mag afmaken, is dat heel onhandig", aldus de Ajax-watcher.