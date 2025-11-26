AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
'Grim kiest nog geen keeper': "Dat geldt ook voor die positie"

Rik Engelbertink
bron: Persconferentie
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Fred Grim heeft nog geen definitieve keuze gemaakt over wie de komende tijd onder de lat zal staan bij Ajax. De voormalig keeper wil zijn doelmannen aan het werk zien. 

Zondag speelt Ajax weer in de Eredivisie, maar Grim heeft geen antwoord paraat op de vraag wie dan op doel staat. "Ik ben in dat opzicht nog niet met zondag bezig geweest, qua namen en poppetjes. Dus daar ga ik nog even goed over nadenken", zegt Grim op de persconferentie na het duel met SL Benfica. 

"Op dit moment ben ik bij deze ploeg gekomen en wil ik graag iedereen zien", geeft hij aan. "Dat heb ik ook aan de voorkant aangegeven. Dat geldt ook voor de positie van de nummer één", besluit hij. 

