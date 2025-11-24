Grim komt met goed nieuws voor Benfica-thuis: "Hij is inzetbaar"

VI ZSM
Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"
Arthur
bron: ESPN
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Ajax wil dinsdagavond de kater van afgelopen weekend wegspoelen, toen Excelsior in eigen huis met 2-1 te sterk was. In de Champions League wacht Benfica als tegenstander. Interim-trainer Fred Grim kan in deze zware wedstrijd in ieder geval weer rekenen op rechtsback Lucas Rosa.

De Braziliaan miste het duel met Excelsior, maar lijkt op tijd hersteld. "Met Lucas ging het best goed. Hij kan erbij zijn, ja", zei Grim tijdens het persmoment voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd.

De terugkeer van Rosa is goed nieuws, zeker omdat zijn collega rechtsback Anton Gaaei zaterdagavond uitviel met een spierblessure. Grim benadrukt dat het geen ernstige blessure betrof en dat Gaaei alweer op het veld heeft gestaan.

Of de aanvallend ingestelde back daadwerkelijk bij de selectie zit, is nog niet zeker, maar de eerste signalen zijn positief. "Gaaei heeft vandaag meegetraind. Ik wacht nog even op het oordeel van de medische staf", aldus Grim.

Dit seizoen is er veel afwisseling tussen beide backs. De laatste tijd kreeg Rosa vaker de voorkeur, maar echt zeker van zijn plek is hij niet. In de vorige Champions League-wedstrijd stond de Deen nog in de basis.

Over de fitheid van Owen Wijndal is Grim duidelijk: "Ja, hij is inzetbaar." Wijndal, die dit seizoen ook met blessures worstelt, werd in de afgelopen twee wedstrijden vervangen door Gerald Alders. Tegen Excelsior kwam hij een kwartier voor tijd het veld in.

Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim
