Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Grim heeft nieuws over blessures bij Ajax: "Een kleine terugslag"

Amber
bron: Ajax
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Ajax moet het zondag tegen Telstar nog altijd doen zonder Steven Berghuis en Wout Weghorst. Dat bevestigt interim-trainer Fred Grim tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel. Toch is er ook positief nieuws uit de ziekenboeg.

"Fitz-Jim traint met de groep en dat gaat de goede kant op. Weghorst maakt kleine stappen vooruit, maar hij heeft nog niet met de groep meegetraind. Berghuis ging voor de winterstop redelijk goed, maar er zit nu een kleine terugslag in. Daar kunnen we nog niet veel over zeggen. Daarnaast was Jorthy Mokio ziek deze week, maar hij is weer helemaal hersteld", aldus Grim.

Of de rest van de selectie zondag in actie komt, hangt mede af van het weer. De KNVB besloot de vrijdag- en KKD-wedstrijden dit weekend af te gelasten, terwijl over de Eredivisie nog geen definitieve besluiten zijn genomen. Voor Grim en zijn staf verandert dat niets aan de voorbereiding.

"Wij gaan er vanuit dat het doorgaat. Maar we zijn natuurlijk afhankelijk van omstandigheden en de KNVB. Maar wij moeten als club zijnde er vanuit gaan dat het doorgaat", besluit de oefenmeester.

Gerelateerd:
Fred Grim

Grim onder de indruk van Ajax-nieuweling: "Als dat goed gaat..."

0
Wesley Sneijder

Sneijder juicht Taylor-transfer toe: "Heb er een goed gevoel bij"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim Kian Fitz-Jim Steven Berghuis Wout Weghorst Jorthy Mokio
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd