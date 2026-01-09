Grim heeft nieuws over blessures bij Ajax: "Een kleine terugslag"

Ajax moet het zondag tegen Telstar nog altijd doen zonder Steven Berghuis en Wout Weghorst. Dat bevestigt interim-trainer Fred Grim tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel. Toch is er ook positief nieuws uit de ziekenboeg.

"Fitz-Jim traint met de groep en dat gaat de goede kant op. Weghorst maakt kleine stappen vooruit, maar hij heeft nog niet met de groep meegetraind. Berghuis ging voor de winterstop redelijk goed, maar er zit nu een kleine terugslag in. Daar kunnen we nog niet veel over zeggen. Daarnaast was Jorthy Mokio ziek deze week, maar hij is weer helemaal hersteld", aldus Grim.

Of de rest van de selectie zondag in actie komt, hangt mede af van het weer. De KNVB besloot de vrijdag- en KKD-wedstrijden dit weekend af te gelasten, terwijl over de Eredivisie nog geen definitieve besluiten zijn genomen. Voor Grim en zijn staf verandert dat niets aan de voorbereiding.

"Wij gaan er vanuit dat het doorgaat. Maar we zijn natuurlijk afhankelijk van omstandigheden en de KNVB. Maar wij moeten als club zijnde er vanuit gaan dat het doorgaat", besluit de oefenmeester.