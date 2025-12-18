Omroep Abe
Geert Arend Roorda tegenover Ajax: "Dan wordt de klok onze vriend"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Grim kritisch na ruime zege: "Daar spreken we elkaar nog wel over"

Amber
bron: ESPN
Fred Grim bij ESPN
Fred Grim bij ESPN Foto: © BSR Agency

Fred Grim kon woensdagavond tevreden terugkijken op de ruime bekerzege van Ajax, maar plaatste na afloop ook meteen kanttekeningen. De interim-trainer zag zijn ploeg met 2-7 winnen van Excelsior Maassluis, maar stoorde zich aan enkele slordigheden en de twee tegentreffers.

Waar hij vooral blij mee was? "Sowieso de winst en dat we een ronde verder zijn. En aan de andere kant hebben we een aantal mooie momenten", vertelde Grim bij ESPN. "Remko Pasveer met zijn honderdste wedstrijd, het debuut van Appie (Abdellah Ouazane, red.) en we zijn heel blij voor Branco (van den Boomen, red.), die na een langdurige blessure eindelijk weer zijn minuten heeft kunnen maken."

Na rust voerde Grim meerdere wissels door. Van den Boomen, Gerald Alders en Raúl Moro kwamen binnen de lijnen, waardoor Owen Wijndal, Davy Klaassen en Mika Godts konden worden gespaard. "We hadden een aantal wissels voorbereid, omdat we een loodzwaar programma hebben gehad", legde Grim uit. "En we hebben zaterdag natuurlijk ook weer een grote wedstrijd.” Dat Anton Gaaei negentig minuten speelde, zegt volgens hem nog niets over de volgende competitiewedstrijd. “Dat is te kort door de bocht. Dat is nog niet besloten."

Toch was het niet alleen maar lof vanuit de Ajax-trainer. Grim zag Wijndal regelmatig in de achtervolging moeten op de snelle buitenspeler van Excelsior Maassluis. "Dat was eigenlijk niet de bedoeling. We leden op een paar momenten slordig en onnodig balverlies. Dan moest Owen schakelen. Dat heeft hij prima gedaan, maar wel iets te veel."

Ook Rayane Bounida, die uitblonk met vier assists en een doelpunt, kreeg een kritische noot mee. "Als hij de Man van de Wedstrijd is geworden, dan zal dat zeer zeker terecht zijn", aldus Grim. "Maar er zijn ook momenten dat ik vind dat hij beter moet schakelen en goals moet voorkomen. Daar spreken we elkaar nog wel over. Aan de bal weet je dat hij kan voetballen, maar in grote wedstrijden zal je ook moeten schakelen."

Dat Ajax twee keer moest incasseren tegen een amateurploeg, zat Grim zichtbaar dwars. "Daar ben ik niet blij mee en dat heb ik net ook in de kleedkamer gezegd. De jongens die in de tweede helft de kans hebben gekregen… dat gaan we wel terugkijken."

Gerelateerd:
Davy Klaassen en Remko Pasveer

Klaassen geniet na nieuwe zege Ajax: "Positieve vibe in het team"

0
Danny Koevermans

Koevermans: "Ajax kwam niet om te waterpoloën of te korfballen"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws KNVB Beker Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd