Grim kritisch na ruime zege: "Daar spreken we elkaar nog wel over"

Fred Grim kon woensdagavond tevreden terugkijken op de ruime bekerzege van Ajax, maar plaatste na afloop ook meteen kanttekeningen. De interim-trainer zag zijn ploeg met 2-7 winnen van Excelsior Maassluis, maar stoorde zich aan enkele slordigheden en de twee tegentreffers.

Waar hij vooral blij mee was? "Sowieso de winst en dat we een ronde verder zijn. En aan de andere kant hebben we een aantal mooie momenten", vertelde Grim bij ESPN. "Remko Pasveer met zijn honderdste wedstrijd, het debuut van Appie (Abdellah Ouazane, red.) en we zijn heel blij voor Branco (van den Boomen, red.), die na een langdurige blessure eindelijk weer zijn minuten heeft kunnen maken."

Na rust voerde Grim meerdere wissels door. Van den Boomen, Gerald Alders en Raúl Moro kwamen binnen de lijnen, waardoor Owen Wijndal, Davy Klaassen en Mika Godts konden worden gespaard. "We hadden een aantal wissels voorbereid, omdat we een loodzwaar programma hebben gehad", legde Grim uit. "En we hebben zaterdag natuurlijk ook weer een grote wedstrijd.” Dat Anton Gaaei negentig minuten speelde, zegt volgens hem nog niets over de volgende competitiewedstrijd. “Dat is te kort door de bocht. Dat is nog niet besloten."

Toch was het niet alleen maar lof vanuit de Ajax-trainer. Grim zag Wijndal regelmatig in de achtervolging moeten op de snelle buitenspeler van Excelsior Maassluis. "Dat was eigenlijk niet de bedoeling. We leden op een paar momenten slordig en onnodig balverlies. Dan moest Owen schakelen. Dat heeft hij prima gedaan, maar wel iets te veel."

Ook Rayane Bounida, die uitblonk met vier assists en een doelpunt, kreeg een kritische noot mee. "Als hij de Man van de Wedstrijd is geworden, dan zal dat zeer zeker terecht zijn", aldus Grim. "Maar er zijn ook momenten dat ik vind dat hij beter moet schakelen en goals moet voorkomen. Daar spreken we elkaar nog wel over. Aan de bal weet je dat hij kan voetballen, maar in grote wedstrijden zal je ook moeten schakelen."

Dat Ajax twee keer moest incasseren tegen een amateurploeg, zat Grim zichtbaar dwars. "Daar ben ik niet blij mee en dat heb ik net ook in de kleedkamer gezegd. De jongens die in de tweede helft de kans hebben gekregen… dat gaan we wel terugkijken."