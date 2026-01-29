Grim kritisch op 'geliefde' Streur: "Dat moet minder in topvoetbal"

Fred Grim is lyrisch over Sean Steur en zijn ontwikkeling. De twee kennen elkaar al een lange tijd, en de doorbraak van Steur in het eerste mag niet onverwacht genoemd worden met Grim als hoofdtrainer.

"Ik ken Sean natuurlijk al wat langer, uit de opleiding. Hij speelt bij ons hetzelfde als hij bij Jong Ajax en in de jeugd deed, dat is op zijn lijf geschreven. Hij is balvast, hij kan uitstellen en hij ziet de oplossingen. Het is gewoon een goede speler, we zijn heel blij met hem", zegt Grim in gesprek met Voetbal International.

"Sean is belangrijk in onze opbouw, hij komt heel veel ballen halen om vanuit de laatste lijn het spel te verdelen", ziet hij. "Dat doet hij prima, maar ik heb hem wel meegegeven dat hij ook wat hoger tussen de linies moet kunnen en blijven spelen. Als hij dán de mensen weg kan zetten, dan zijn het onze voorhoedespelers en dan kan het nóg gevaarlijker worden".

Verdedigend kon het echter beter. "Ha, daar hebben we in de jeugd best wel op gehamerd bij hem. Dat Sean daarin meer zijn verantwoordelijkheid moest pakken. Maar dat pakt hij goed op: op de trainingen zie je dat hij daar enorm mee bezig is. Heel veel omschakelen, duels willen spelen, sterker willen worden. Dat laat hij ook zien in de wedstrijden. Alleen die momenten komen nog wel eens voor, en die moeten in elk geval minder voor het topvoetbal."

"Maar ik denk dat iedereen ziet dat Sean een heel volwassen speler is, helemaal als je het relateert aan zijn leeftijd. Hij maakt mooie stappen en is belangrijk voor het team nu", meent zijn trainer. "Je moet er als coach ook rekening mee houden dat het ook weleens een periode anders kan zijn, maar we zijn op dit moment supertevreden over hem. De feedback die hij krijgt, waar hij mee aan de slag moet, daar denkt hij goed over na en daar probeert hij aan te werken. Dus ja: een ideale prof."