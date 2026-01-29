Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Grim kritisch op 'geliefde' Streur: "Dat moet minder in topvoetbal"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Fred Grim
Fred Grim Foto: © Pro Shots

Fred Grim is lyrisch over Sean Steur en zijn ontwikkeling. De twee kennen elkaar al een lange tijd, en de doorbraak van Steur in het eerste mag niet onverwacht genoemd worden met Grim als hoofdtrainer. 

"Ik ken Sean natuurlijk al wat langer, uit de opleiding. Hij speelt bij ons hetzelfde als hij bij Jong Ajax en in de jeugd deed, dat is op zijn lijf geschreven. Hij is balvast, hij kan uitstellen en hij ziet de oplossingen. Het is gewoon een goede speler, we zijn heel blij met hem", zegt Grim in gesprek met Voetbal International.

"Sean is belangrijk in onze opbouw, hij komt heel veel ballen halen om vanuit de laatste lijn het spel te verdelen", ziet hij. "Dat doet hij prima, maar ik heb hem wel meegegeven dat hij ook wat hoger tussen de linies moet kunnen en blijven spelen. Als hij dán de mensen weg kan zetten, dan zijn het onze voorhoedespelers en dan kan het nóg gevaarlijker worden". 

Verdedigend kon het echter beter. "Ha, daar hebben we in de jeugd best wel op gehamerd bij hem. Dat Sean daarin meer zijn verantwoordelijkheid moest pakken. Maar dat pakt hij goed op: op de trainingen zie je dat hij daar enorm mee bezig is. Heel veel omschakelen, duels willen spelen, sterker willen worden. Dat laat hij ook zien in de wedstrijden. Alleen die momenten komen nog wel eens voor, en die moeten in elk geval minder voor het topvoetbal."

"Maar ik denk dat iedereen ziet dat Sean een heel volwassen speler is, helemaal als je het relateert aan zijn leeftijd. Hij maakt mooie stappen en is belangrijk voor het team nu", meent zijn trainer. "Je moet er als coach ook rekening mee houden dat het ook weleens een periode anders kan zijn, maar we zijn op dit moment supertevreden over hem. De feedback die hij krijgt, waar hij mee aan de slag moet, daar denkt hij goed over na en daar probeert hij aan te werken. Dus ja: een ideale prof."

Gerelateerd:
Ethan Mbappé aan de bal namens Lille

Mbappé naar Ajax? "Dit zou er één uit de hoge hoed kunnen zijn"

0
Youri Baas

Youri Baas kritisch na nederlaag: "Ik had wel meer kunnen doen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Sean Steur Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties